Аддис-Абеба, , 18:20 — REGNUM Согласно мнению экспертов в области кибербезопасности, Эфиопия должна разработать хорошо организованную правовую базу для борьбы с постоянно растущими кибератаками на национальном уровне. Эксперт по кибербезопасности Хенок Мулюгета заявил, что в настоящее время в Эфиопии нет организованной системы для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По словам эксперта, страны, которые даже имеют хорошо отлаженные технологии, подвержены глобальным кибератакам из-за сложности их характера. За последние три года количество кибератак на Эфиопию увеличилось с 479 до 791 в год, 15% из которых произошли в течение последних девяти месяцев 2018/19 гг. и являлись попытками хакерских атак.

Около 87,4% государственных учреждений Эфиопии не имеют каких-либо выработанных правовых рамок для борьбы с кибератаками, хотя около 11% все же тестируют различные наработки. На национальном уровне также не существует хорошо разработанной и регулируемой правовой базы. Поэтому Хенок призвал страну действовать быстро, поскольку кибербезопасность нуждается в эффективном регулировании от самого высокого до самого низкого уровня.

По словам эксперта, Эфиопии нужна хорошо организованная стратегия на пять или десять лет для противостояния кибератакам, в противном случае последствия будут еще хуже.

Глава отдела кибер-инженерии в Агентстве безопасности информационных сетей Эфиопии Тыгыст Хамид сообщил, что большинство атак, совершенных в течение завершившегося финансового года в Эфиопии, были сетевыми и инфраструктурными атаками. Источниками кибератак являются сотрудники органов, хорошо организованные преступные группировки, кибертеррористы, а также правительственные и неправительственные организации.