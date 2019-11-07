Токио, , 15:56 — REGNUM Японская компания Mitsubishi опубликовала тизер обновлённых Mirage и Attrage. Изображения машин размещены на официальном сайте компаний.

Mitsubishi Mirage и Attrage Mitsubishi

Экстерьер передней части обеих моделей имеет фирменный динамичный «X-образный» дизайн (Dynamic Shield).

Информации об интерьере пока нет. Однако известно, что под капотом новинок будет работать 78-сильный мотор объёмом 1,2 л. Актуальная модель продаётся в Европе с 71-сильным движком рабочим объёмом 1 л. Он агрегатируется с 5-скоростной механической трансмиссией или вариатором.

Сообщается, что новинки будут представлены в Таиланде 18 ноября 2019 года.

Напомним, в октябре текущего года в России было реализовано 3528 машин автокомпании Mitsubishi. Это на 16,8% ниже уровня продаж прошлого года. За отчётный период наиболее покупаемым автомобилем японской марки на российском авторынке стал кроссовер Outlander. За месяц его приобрёл 2381 человек, что на 4,5% больше по сравнению с прошлым годом.

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