Пекин, , 15:46 — REGNUM На выставке China Import Expo в Китае были представлены инновационные электрические микроавтобус и грузовик калифорнийского стартапа Neuron EV. Об этом сообщает издание Drom.ru.

Микроавтобус и грузовик калифорнийского стартапа Neuron EV Kolesa.ru

Электрический микроавтобус называется T/ONE, грузовик — TORQ. Дизайн электромобилей выполнен в футуристичном стиле. Созданы авто на основе модульной электрической платформы.

Отличительной особенностью новинок является, то, что водительское сиденье находится по центру кабины. Такое расположение делает машину универсальной для стран с левосторонним и правосторонним движением. Инженеры Neuron EV снабдили модели панорамными лобовыми стеклами, а зеркала заднего обзора были заменены на камеры, изображение от которых передаётся на мониторы, расположенные на приборной панели.

Микроавтобус на электрической тяге может трансформироваться в фургон. При этом количество мест в нём может быть увеличено с трёх до восьми. Максимальная масса перевозимого груза T/ONE достигает 3 т, а максимальное расстояние, которое может преодолеть микроавтобус на одном заряде — 480 км.

Что касается грузовика TORQ, то его технические характеристики пока не сообщаются.

Стоит также отметить, что оба электромобиля, кроме тяговой батареи, имеют ещё солнечные панели и резервные аккумуляторы.

Ранее управляющий генеральный менеджер департамента корпоративного планирования Toyota Motor Анну Осика заявил, что в ближайшие годы компания Toyota не планирует открывать в России производство электрифицированных моделей. Это связано с низким их спросом в нашей стране.

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