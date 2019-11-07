Берлин, , 13:56 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW перенесла премьеру новых моделей M3 и M4 на 2021 год. Об этом сообщает издание Motoring со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

По словам Флаша, на сегодняшний день имеются только прототипы новых моделей. Ориентировочно обе модели будут продаваться как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

«Предварительно я могу сказать вам, что мы, скорее всего, предложим задний и полный привод, ручную и автоматическую трансмиссию для обеих моделей», — сообщил Флаш.

В качестве агрегатов у новых M3 и M4 стоят 480-сильный турбированный 6-цилиндровый двигатель рабочим объёмом 3 л и 510-сильный мотор в модификации Competition.

Ранее компания BMW представила экстремальное 450-сильное купе M2 CS с рабочим объёмом 3 л. Движок сочетается с роботизированной или с механической трансмиссией. Вариант модели с «роботом» разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4 секунды, а с механикой коробкой передач авто набирает «сотню» за 4,2 секунды. С пакетом M Driver’s максимальная скорость M2 CS составляет 280 км/ч.

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