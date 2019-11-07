Омск, , 13:45 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника», входящий в государственную корпорацию Ростех, представил разработанный им интеллектуальный центр городского управления «умным городом» на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Ростеха.

«Система собирает данные со всех городских систем в режиме реального времени, обрабатывает полученную информацию, прогнозирует возникновение нештатных ситуаций и моделирует оптимальные варианты решений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что такой центр должен обеспечивать синхронизацию работы управляющих компаний и городских служб, для создания единой системы управления главными процессами в муниципалитете.

«Новый интеллектуальный центр городского управления может стать системообразующим элементом проекта «Умный город», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Также он отметил, что данный центр управления призван стать «единой точкой сбора информации» для того, чтобы обеспечивать контроль за состоянием городских ресурсов и инфраструктуры в режиме реального времени.

Отметим, данная система была разработана челябинским радиозаводом «Полет», входящим в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», для Челябинской области, однако может быть также применена и в других регионах.