Берлин, , 12:55 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил экстремальное купе M2 CS с движком мощностью 450 «лошадей». Об этом сообщается на портале Motor.ru.

В движение авто приводит 450-сильная 3,0-литровая турбированная «шестерка» от модели M4 Competition. Мотор агрегатируется с «роботом» M DCT либо с «механикой». С роботизированной коробкой передач машина разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а с «механикой» — за 4,2 секунды. С пакетом M Driver’s максимальная скорость купе равна 280 км/ч.

Также новинка оснащена активным задним M-дифференциалом с изменяемым коэффициентом блокировки, опцией M Dynamic Mode системы стабилизации при боковом скольжении и колёсными дисками размером 19 дюймов. В качестве «обуви» у авто шины Michelin Pilot Sport Cup 2 или Michelin Pilot Super Sport.

Напомним, компания BMW намерена построить в Германии 4100 единиц зарядных станций для машин с электрическим агрегатом. Реализация проекта рассчитана на два года. Однако только 50% от этих зарядных станций будут доступны для всех владельцев электрокаров. Остальные будут предназначены только для сотрудников автопредприятия.

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