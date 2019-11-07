Москва, , 12:20 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал для России модель Tiguan Allspace. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии размещено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому авто имеет модификации с пятью и семью посадочными местами. В отличие от базовой модели Tiguan колесная база такой модификации больше на 106 мм и равна 2787 мм, а его длина увеличилась до 4701 мм.

Tiguan Allspace долго добирался до России. Премьера Tiguan Allspace в Европе состоялась еще два года назад — весной 2017 года, и лишь сейчас он появится на российских дорогах.

В гамме моторов для российского рынка у Tiguan Allspace предусмотрено два агрегата: бензиновый турбированный двигатель TSI рабочим объёмом 2 л максимальной мощностью 180 или 220 «лошадей». Движок сочетается с 7-скоростным «роботом» и приводом 4×4.

Напомним, с 1 ноября 2019 года дилеры немецкой компании Volkswagen в России снизили цены на две модели — на пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.

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