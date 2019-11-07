Москва, , 10:56 — REGNUM Детектор нейтринного излучения РЭД-100, созданный российскими учёными из нескольких институтов и прошедший успешные испытания в лаборатории, будет протестирован на Калининской атомной электростанции в Тверской области. Первые испытания прибора намечены на 2020 год. Об этом сообщил заведующий межкафедральной лабораторией экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ Александр Болоздыня.

По его словам, которые приводит RT, прибор способен улавливать нейтринное излучение и космические лучи и предназначен для дистанционного мониторинга процессов внутри реакторов атомных электростанций. Как подчеркнул Болоздыня, аналогов этой разработки в мире нет.

«С помощью такого сенсора можно дистанционно наблюдать за состоянием реактора, проводить его изотопный анализ, предсказывать нештатные ситуации и даже предотвращать разработку ядерного оружия», — пояснил учёный.

Преимущество РЭД-100 по сравнению с существующими детекторами нейтрино, которые обладают гигантскими размерами, — его компактность. Прибор можно с лёгкостью уместить в грузовик.

Исследователь добавил, что разработка российских учёных уже привлекла внимание руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).