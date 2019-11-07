Ханчжоу, Китай, , 09:47 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая опубликовала пятилетний план ускоренного развития индустрии «умных автомобилей» в рамках координированной модели развития транспорта, технологий и инфраструктуры умных городов до 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно плану, выпущенному провинциальной комиссией развития и реформы, объем производства «умных автомобилей» в Чжэцзяне и смежных отраслей, как ожидается, превысит 800 млрд юаней ($114,4 млрд) уже к 2022 году и превысит 1 трлн юаней к 2025 году.

Главными задачами, судя по плану, являются внедрение ключевых технологических инноваций, оптимизация промышленной сети, а также создание инфраструктуры для испытаний и пилотного применения «умных автомобилей».

Провинция намерена приложить все усилия для осуществления технологического прорыва в сфере повышения экологичности транспорта, высокоточного позиционирования, виртуальной симуляции, автомобильных супервычислений и программных платформ «умных автомобилей».

Отметим, что согласно ранее объявленным планам, Чжэцзян стремится создать автоматизированный промышленный кластер мирового уровня к 2022 году, когда автомобильное производство превысит 3,5 млн автомобилей в год.