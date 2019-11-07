Шэньян, Китай, , 09:23 — REGNUM Китай испытал новый автономный подводный аппарат для мониторинга морской среды в Южно-Китайском море, сообщили в Китайской академии наук, передает агентство Синьхуа.

Аппарат «Haijing 2000» был разработан Шэньянским институтом автоматизации при Китайской академии наук. Он непрерывно проработал 37 дней в морской пучине в рамках испытаний. Он прошел более 2000 км, что подтвердило его надежность и относительную долговечность. Вес аппарата составил примерно 200 кг. Он может достигать глубины до 1500 метров и двигаться с максимальной скоростью один метр в секунду.

Аппарат снабжен несколькими физическими и биохимическими сенсорами вроде акустического доплеровского измерителя течения и измерителя мутности воды. Он может работать в нескольких навигационных режимах и режиме автономного наблюдения для проведения динамических наблюдений за различными параметрами воды.