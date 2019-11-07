Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM Министерство обороны России заключит контракт на проведение ремонта атомной подводной лодки (АПЛ) Тихоокеанского флота России «Томск» проекта 949А («Антей») в 2020 году. Об этом 7 ноября сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения Северо-Восточного ремонтного центра (СВРЦ, Вилючинск).

«В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А «Томск» со сдачей лодки в 2021 году», — заявил Криворучко, рассказывая про планы загрузки СВРЦ.

Также он напомнил, что в 2019 году СВРЦ занимался модернизацией малого ракетного корабля проекта 1234.1 «Смерч», у которого обновили систему управления вооружением и которому установили новые двигатели.

«Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом «Уран», что значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей», — добавил замминистра обороны РФ.

Отметим, подлодки типа «Антей» являются советскими и российскими атомными подлодками, которые вооружены крылатыми ракетами типа 3М45 и предназначены для уничтожения соединений авианосцев.