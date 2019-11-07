Вилючинск, Камчатский край, , 08:13 — REGNUM Малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота смогут послужить ещё дополнительно 16 лет. Заказать модернизацию дополнительной партии из трёх таких судов планирует Министерство обороны РФ. Об этом сегодня, 7 ноября, в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Читайте также: ВМФ РФ к концу 2019 года получит модернизированный МРК «Смерч»

Он уточнил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается с предприятиями. В результате модернизации срок службы кораблей «будет продлён на восемь лет с возможностью его продления ещё на восемь лет после заводского ремонта».

Модернизация предполагает замену стоящих на вооружении этих кораблей ракетных комплексов «Малахит» на современные системы «Уран», увеличение в два с половиной раза количества пусковых установок — с шести до 16-ти, а также замену радиолокационного комплекса обнаружения надводных целей «Титанит» на современную станцию КРС-27 «Минерал». Также корабли оснастят артиллерийской установкой нового поколения АК-176МА.

«В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза», — подчеркнул Криворучко.

По его словам, на проведение этих работ потребуется пять лет.

Также по теме: ВМФ России проводит модернизацию малых ракетных кораблей типа «Овод»

Как сообщало ИА REGNUM, глубокой модернизации подвергнутся все малые ракетные корабли «Смерч», относящихся к проекту 12 341 «Овод», который на сегодня на российском флоте осталось 12 МРК. Первые модернизированные МРК поступят на Тихоокеанский и Черноморский флот. Тихоокеанский флот должен получить модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» уже к концу 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Малые ракетные корабли – будущее российского Военно-морского флота?