Выборг, Ленинградская область, , 07:53 — REGNUM Большой гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» завершает морские испытания. Об этом 7 ноября сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Михаил Казанский», созданный по проекту 23 370 Г, был собран на АО «Выборгский судостроительный завод» из секций, созданных подмосковным предприятием «КАМПО». Катамаранная конструкция судна позволила намного увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования.

После окончания в конце ноября государственных испытаний, гидрографический катер будет передан в состав военно-морского флота России. До конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ планируется построить 3 больших гидрографических катера этого проекта.

Новому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в создании легендарной «Дороги жизни» на Ладожском озере, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

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