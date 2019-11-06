Сеул, , 20:57 — REGNUM Два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи — Hyundai Motor и Kia Motor представили новейшие водородные автомобили на выставке в Китае. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Hyundai анонсировала модель «45», а Kia — «Futuron». Оба автомобиля имеют необычный дизайн — у них отсутствует решетка радиатора, а формы — угловатые и резкие. Однако их главной особенностью является электродвигатель, работающий на водородном топливе. Такое решение обеспечивает практически полную экологичность автомобиля, так как при сгорании водорода образуется обычная вода. Кроме того, водородные автомобили значительно практичнее электромобилей, так как они неприхотливее в обслуживании и не зависят от температуры окружающей среды. Заправка водородных автомобилей осуществляется с помощью специальных топливных ячеек, отмечают производители.

В Hyundai также рассказали о планах начать серийное производство модернизированной модели GV80, оснащённой водородным двигателем. Сейчас такие автомобили набирают все большую популярность в Южной Корее, где ими пользуются свыше 5 тысяч человек по сравнению с шестьюстами в прошлом году.