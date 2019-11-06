Жуковский, Московская область, 6 ноября 2019, 18:12 — REGNUM Фотографию аэродинамической модели сверхтяжёлого транспортного самолёта «Слон» опубликовал Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского.
«На данный момент изготовлена аэродинамическая модель перспективного летательного аппарата», — говорится в сообщении.
Сейчас идёт работа над изготовлением модели, максимальная длина которой составляет 1,63 м, высота — чуть менее полуметра, а размах крыла — почти 1,75 м. Максимальная масса модели составит 120 кг.
В основном модель «Слона» будет изготовлена из сплавов алюминия, а сталь будет использована лишь дли тяжело нагруженных элементов.
Комментируя ход работ над «Слоном», замглавы техотдела опытного производства научно-производственного комплекса ЦАГИ Андрей Сидоров сказал:
Напомним, «Слон» разрабатывается для замены тяжёлого дальнего транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» советских времён. Максимальная коммерческая нагрузка нового самолёта составит 180 тонн, в то время как у Ан-124 она равнялась 120 тоннам.