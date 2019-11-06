Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Рейтинг самых распространенных легковых автомобилей на петербургском авторынке, по данным на начало второго полугодия 2019 года, составило аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует в этом рейтинге американская модель Ford Focus. Всего на 1 июля 2019 года в Северной столице числится 50,9 тыс. экземпляров.

На втором месте — южнокорейская модель Hyundai Solaris, чья численность в Санкт-Петербурге равна 40,5 тыс. единиц. Третье место в этом рейтинге принадлежит Volkswagen Polo (37,1 тыс. шт.).

Кроме того, специалисты агентства также выяснили, что в модельном рейтинге легковых машин Северной столицы лидирует KIA Rio (36,2 тыс. ед.). Затем идут: Skoda Octavia (33,9 тыс. ед.), Renault Logan (31 тыс. ед.), LADA 2107 (29 тыс. ед.), LADA 2106 (25,4 тыс. ед.), Volkswagen Passat (23 тыс. ед.) и Opel Astra (22,5 тыс. ед.).

Напомним, всего на 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, по данным агентства «Автостат» насчитывается порядка 1,8 млн легковых автомобилей — это составляет 4% от всего автопарка России.

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