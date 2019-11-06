Токио, , 15:13 — REGNUM В Японии по итогам октября 2019 года было реализовано 164 672 авто (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см), что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Стоит отметить, что в целом с января по октябрь 2019 года продажи автомобилей на японском авторынке упали незначительно — всего на 0,7%. Всего за этот период там было продано 2 млн 421 тыс. 307 машин.

В марочном рейтинге в Японии первое место занимает Toyota, реализовавшая в октябре 85 440 автомобилей, но несмотря на лидерство на японском авторынке продажи компании снизились на 23,4%.

На втором месте Honda, чьи продажи также ушли в «минус» в октябре 2019 года (-40,5%). Всего во второй осенний месяц 2019 года в Японии было продано 18 393 экземпляров этого бренда.

Третье место в марочном топе принадлежит Nissan. За октябрь было продано 13 887 автомобилей Nissan, что на 40,7% ниже уровня продаж 2018 года.

Напомним, в октябре 2019 года продажи автомобилей японских марок в Южной Кореи упали на 58%, что связано с идущими торговыми войнами между двумя странами.

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