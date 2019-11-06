Пекин, , 14:26 — REGNUM Новая китайская реактивная система залпового огня, которая была представлена на военном параде в Пекине 1 октября 2019 года, способна вести огонь через Тайваньский пролив. Она может также стрелять тактическими баллистическими ракетами и противокорабельными ракетами. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Новая реактивная установка залпового огня пока не имеет своего официального обозначения. Известно, что она была разработана на базе дальнобойной реактивной установки залпового огня PHL-03. Для РСЗО используется 8×8 колесное шасси высокой мобильности. Полная масса установки составляет 45 тонн. Она может действовать при температурах в диапазоне от — 22 C до +55 C.

В отличие от PHL-03, который заряжается фиксированным типом боеприпасов, новая ракетная установка имеет две модульные пусковые ячейки, и каждая из них может нести различные типы боеприпасов, что обеспечивает универсальность и высокую эффективность оружия.

На военном параде в Пекине установка несла два комплекта из четырех 370-миллиметровых ракет. В то же время она может быть снаряжена двумя комплектами из пяти 300-миллиметровых ракет, либо комбинировать эти два боеприпаса.

Сообщается, что экспортная версия новой реактивной системы залпового огня имеет название AR-3. Она может нести 750-миллиметровую тактическую баллистическую ракету Fire Dragon 480 и противокорабельную ракету TL-7B.

Экспортная версия в виде AR-3 имеет дальность поражения целей ракетами до 280 километров. В то же время версия данного комплекса для НОАК, как ожидается, сможет поражать цели на дальности до 360 километров. Таким образом, появилась возможность уничтожать стратегические цели высокой ценности, такие как аэропорты, командные центры, базы снабжения и установки ПВО.

По мнению китайских военных экспертов, новая реактивная установка залпового огня даст Народно-освободительной армии Китая подавляющее преимущество над своими врагами, так как она очень мобильна, проста в управлении и может вести огонь в очень быстром темпе.