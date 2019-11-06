Омск, , 14:01 — REGNUM Решение заменить ракету-носитель «Ангара» для запуска трех спутников «Гонец» носителем «Союз-2.1» не связано с производственными планами государственной корпорации Роскосмос. Об этом 6 ноября рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения им омского ПО «Полёт».

"Это связано с тем, что «Союз» — более мощная (ракета-носитель), чем легкая «Ангара», были приняты параметры ‑ и готовность производства, и мощность самой ракеты, поэтому адаптировали (спутники «Гонец») под ракету «Союз», — заявил Рогозин, добавив, что в Роскосмосе лучше знают, на каком носителе им отправлять спутники в космос.

Также он отметил, что эта замена никак не связана с производственным планом госкорпорации Роскосмос.

«Мы как работали, так и работаем, замена одной ракеты на другую — это наш вопрос, мы часто меняем ракеты», — подчеркнул Рогозин и уточнил, что расторжение одного контракта и заключение другого являются рабочими моментами.

«Поэтому я не понял, откуда паника», — заключил глава Роскосмоса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Рогозин рассказал во время посещения им омского ПО «Полет», что первый запуск с космодрома «Восточный» в 2020 году запланирован на апрель.