Омск, , 13:47 — REGNUM На апрель запланирован первый в 2020 году запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный». Об этом 6 ноября рассказал гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время своего посещения омского ПО «Полёт», на котором состоялся запуск в серийное производство универсальных ракетных модулей для ракеты «Ангара»

"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного», — заявил Рогозин.

Также он уточнил, что в 2020 году запланировано пять пусков с космодрома.

Отметим, ранее, 5 ноября, глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил космодром «Восточный», во время которого осмотрел ход строительства новых объектов, связанных с запуском в космос ракет тяжелого класса «Ангара».