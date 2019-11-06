Кейптаун, , 13:12 — REGNUM В шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР автомобиль Bloodhound LSR проехал со скоростью 790 км/ч. Об этом 6 ноября сообщает BBC.

В суперкаре был установлен мотор EJ200.

«Нашей главной задачей сегодня было измерение параметров аэродинамического сопротивления и торможения. Мы получили все нужные данные, которые теперь будут обрабатываться», — сообщил пилот Энди Грин.

Напомним, пилот машины Энди Грин в октябре 1997 года уже развивал максимальную скорость равную 1 227,9 км/ч на реактивном авто Thrust SSC, которое первым преодолело звуковой барьер. В движение этот гиперкар приводился двумя турбовентиляторными двигателями Spey компании Rolls-Royce. Их суммарная мощность равнялась 110 тыс. «лошадей», а до 1000 км/ч авто разогналось за 16 с.

Ранее новый рекорд скорости среди электрокаров установил автомобиль Genovation GXE. Машина смогла разогнаться до 338,28 км/ч, что на 32,28 км/ч больше, чем рекорд 2017 года, когда электроспорткар достиг 306 км/ч.

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