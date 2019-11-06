Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) готовится 8 ноября произвести испытательный пуск баллистической ракеты К-4 для подводных лодок. Об этом сообщает агентство ANI, ссылаясь на источник в правительстве страны.

Как передает агентство, К-4 будет запущена со специальной подводной платформы, которая находится недалеко от города Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. Дальность полета ракеты составляет 3500 километров.

Отмечается, что данный тип ракеты разрабатывается для подводных лодок класса «Арихант», разработка которых также ведется в Индии.

«В ходе испытаний DRDO будет испытывать передовые системы в ракетном комплексе», — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, в декабре 2018 года Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-4». Дальность ее полета составляет 8 тыс. км.

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