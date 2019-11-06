Берлин, , 12:20 — REGNUM Автомобиль BMW M2 CS получит более мощный движок, улучшенную подвеску и механическую коробку передач. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Под капотом авто расположен 444-сильный мотор BMW S55 с турбированным наддувом. Это на 39 «лошадей» больше, чем у модели M2 Competition. Агрегат новинки сочетается с 7-скоростной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением или с 6-скоростной «механикой». Движок с «автоматом» позволяет разогнаться M2 CS до 100 км/ч за 3,8 с. Авто с «механикой» разгоняется до «сотни» на 0,2 с медленнее.

Модель имеет три режима движения: Comfort, Sport, Sport +. В базовом варианте автомобиль оснащён стандартными тормозами M Compound. В качестве дополнительной опции имеются керамические тормоза M Carbon.

«Обута» машина в 19-дюймовые колесные диски с глянцевой темно-черной отделкой. В качестве опции доступны колёса с золотисто-матовой отделкой.

Оборудование в базовой комплектации модели включает в себя дифференциал Active M и подвеску Adaptive M.

Напомним, в Санкт-Петербурге на продажу выставлена машина Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Именно на этой машине в восьмой серии фильма советский разведчик везёт пастора Шлага к границе Швейцарии. Автомобиль 1937 года выпуска имеет двигатель и трансмиссию от «Волги-24».

Читайте также: BMW отзывает в РФ 4144 автомобилей