Лас-Вегас, США, , 08:40 — REGNUM На автомобильной выставке Specialty Equipment Market Association (Sema) Show в Лас-Вегасе внедорожник Jeep Wrangler получил первое место среди полноприводных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте PR Newswire.

Jeep Wrangler 32cars

Стоит отметить, что Jeep Wrangler — это единственный автомобиль, удостоенный награды «4×4 / SUV of the Year» с момента открытия автовыставки SEMA Awards в 2010 году. Он получает эту премию каждый год в течение 10 лет. Среди прочих преимуществ модели не маловажным фактором является качество сборки.

Премия SEMA Awards признана самой престижной для производителей оригинального оборудования (OEM). Организаторы мероприятия акцентируют свое внимание на самом лучшем оборудовании для тюнинга автомобилей после реализации.

Напомним, в конце октября тюнеры компании Hennessey Performance Engineering из Техаса заявили, что представят на Sema Show пикап Jeep Gladiator максимальной мощностью 1000 «лошадей».

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