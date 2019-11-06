Москва, , 03:56 — REGNUM Запустить пять навигационных спутников в 2020 году с целью обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС планируют российские власти, 6 ноября сообщает РИА Новости.

Будут запущены два последних спутника серии «Глонасс-М», а также два спутника «Глонасс-К» и один аппарат нового поколения «Глонасс-К2». Запуски будут произведены с космодрома Плесецк на ракетах «Союз-2».

Причиной обновления группировки ГЛОНАСС называются сбои в работе системы в 2019 году из-за достижения пределов гарантийного срока используемых аппаратов. Вместо необходимых 24 работающих спутника действовал лишь 21 аппарат.

Напомним, ранее сообщалось о запуске четырех спутников серии «Глонасс» для обновления российской навигационной системы.