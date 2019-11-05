Маунтин-Вью, США, , 21:05 — REGNUM Операционная система Chrome OS с новым обновлением получила поддержку виртуальных рабочих пространств, теперь уже официально. Об этом 5 ноября сообщил портал Engadget.

Теперь любой пользователь может создать несколько виртуальных рабочих столов, например, один для дел, а другой для отдыха. Кроме того, вместе с новым обновлением владельцы синхронизированных смартфонов под управлением Android получили возможность инициировать звонки при помощи правой кнопки мыши по телефонному номеру в записной книжке «хромбуков».

Напомним, компания Google представила операционную систему Chrome OS 78 22 октября 2019 года. Впервые о появлении функции виртуальных рабочих столов стало известно в августе 2019 года.

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