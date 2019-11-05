Вашингтон, 5 ноября 2019, 20:20 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США (MDA) начало работы по созданию оборудования, способного отслеживать гиперзвуковые и усовершенствованные баллистические ракеты.
Программа по созданию космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения получила аббревиатурное обозначение HBTSS. В рамках этой программы MDA провело предварительный отбор компаний, которые будут допущены к проекту.
Из двенадцати компаний отобраны четыре — Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris. С ними заключены контракты на сумму $20 млн. Компании должны не позднее 31 октября 2020 года представить проекты космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения.
Подробности технического задания и желаемые характеристики заказанных датчиков не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в США официально признана неспособность существующей системы противоракетной обороны нейтрализовать удары гиперзвуковых ракет, имеющихся у России и проходящих финальные испытания в Китае.
Разработка собственного гиперзвукового оружия США находится в начальной стадии.
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