Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США (MDA) начало работы по созданию оборудования, способного отслеживать гиперзвуковые и усовершенствованные баллистические ракеты.

Программа по созданию космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения получила аббревиатурное обозначение HBTSS. В рамках этой программы MDA провело предварительный отбор компаний, которые будут допущены к проекту.

Из двенадцати компаний отобраны четыре — Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris. С ними заключены контракты на сумму $20 млн. Компании должны не позднее 31 октября 2020 года представить проекты космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения.

Подробности технического задания и желаемые характеристики заказанных датчиков не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в США официально признана неспособность существующей системы противоракетной обороны нейтрализовать удары гиперзвуковых ракет, имеющихся у России и проходящих финальные испытания в Китае.

Разработка собственного гиперзвукового оружия США находится в начальной стадии.

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