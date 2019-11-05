Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Лазерная техника может быть использована злоумышленниками для управления на расстоянии «умными» колонками. Об этом 5 ноября сообщил портал Engadget.

К такому выводу пришли японские ученые и их коллеги из Университета Мичигана (США). Используя лазеры, они смогли взять под контроль устройства, в основе работы которых лежат такие «умные» помощники, как Google Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.

Исследователи смогли при помощи модулированного лазерного луча передавать колонкам на расстоянии до 106 м различные голосовые команды, например, такие как: «ОК, Google, открой дверь гаража». Кроме того, эксперты отметили, что с помощью этой технологии можно даже совершить покупку в сети.

Стоит отметить, что ранее об уязвимости «умных» колонок сообщили исследователи из Чжэцзянского университета (Китай). Они выяснили, что устройствами можно управлять, передавая им голосовые команды в ультразвуковом диапазоне, которые владелец устройства не будет слышать. Эксперты Калифорнийского университета, в свою очередь, выяснили, что злоумышленники могут вставить такие команды в записи песен или иные аудиофайлы.

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