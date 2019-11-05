Лондон, , 14:52 — REGNUM Британская компания Lister Cars провела модернизацию электрического Jaguar I-Pace. Об этом 5 ноября сообщает издание Motor1.

Jaguar I-Pace от Lister Cars Tarantas.news

Сообщается, что Jaguar I-Pace стал первым электрокаром, рестайлинг которого сделала компания Lister Cars.

У обновлённого авто появился новый карбоновый обвес. В него входят новый капот, расширители колёсных арок, передний сплиттер, спойлер и модернизированные бамперы. Кроме того, новинку оснастили карбоново-керамическими тормозами и адаптивной подвеской. Рестайлинговая модель разгоняется до скорости 96 км/час за 4 секунды.

«Обут» автомобиль в низкопрофильные шины. Логотип компании Jaguar был заменён на шильдик Lister. Салон кроссовера обтянут кожей Nappa. Цвет кожи доступен в любом из 60 оттенков и 200 сочетаний на выбор.

Обновлённый электрокроссовер будет выпущен лимитированным тиражом. Начальная цена машины составит 125 тыс. фунтов стерлингов (около 10,2 млн рублей).

Напомним, ранее исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс заявил, что изготовление электрокроссоверов может быть экономически не перспективно, поскольку у таких авто большой вес аккумулятора и высокое аэродинамическое сопротивление, что приводит к небольшому запасу хода электрокара. По мнению Роджерса, наиболее перспективны технологии, которые основаны на топливных элементах.

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