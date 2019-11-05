Прага, , 11:41 — REGNUM Чешская компания Skoda опубликовала видео-тизер новой Octavia. Ролик размещён на официальном канале автопроизводителя в YouTube.

Стоит отметить, что дизайн Octavia на официальном видео несколько отличается от изображения, которое было опубликовано ранее на немецком сайте автокомпании: передняя оптика лифтбека на видео шире, не совпадает с изображением и форма зеркал заднего вида.

Тем не менее на основании множества шпионских фото можно предположить, что Octavia новой генерации будет выпускаться с фарами традиционной формы. Внешний же вид задних фонарей выполнят в стиле Volvo S90.

Также стало известно, что размер колёсной базы у автомобиля сохранится прежний. При этом длина машины увеличится от 19 до 22 мм в зависимости от типа кузова. Ширина машины станет больше на 15 мм.

В линейке агрегатов будут: турбированый двигатель мощностью 150 «лошадей» (1,5 л), наддувной агрегат производительностью 190 л. с., 110-сильный двигатель TSI рабочим объёмом 1 л и дизельные движки TDI на 150 или 200 «лошадей». Также покупателям предложат вариант модели с гибридным и газовым мотором.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первых трёх кварталов текущего года компания Skoda заняла седьмое место по реализации новых легковушек в России. За отчётный период в нашей стране было продано 61 483 единицы авто данного бренда, что на 7% больше результата прошлого года.

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