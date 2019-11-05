Москва, , 10:00 — REGNUM Около трети российских пользователей ежедневно сталкиваются с проблемами в работе интернета. Об этом 5 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов TelecomDaily.

Проведённый ими опрос показал, что 72% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайтов «регулярно», 43% — несколько раз в неделю, а 29% — ежедневно. Отмечается, что в опросе поучаствовали около 1,5 тыс. респондентов. Аналитики пришли к выводу, что в основном от этой проблемы страдают онлайн-магазины, поскольку время загрузки страницы сильно сказывается на показателе конверсии.

Ранее ИА REGNUM сообщило: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в ряде развитых стран. Об этом он сказал по время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Банкоке.

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