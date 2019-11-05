Лондон, , 08:35 — REGNUM Автокомпания BMW назвала стоимость обновлённого хэтчбека MINI JCW GP. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Новинка обойдётся британским покупателям в 34 995 фунтов стерлингов (около 2,93 млн рублей).

За эту цену автолюбители получат самый производительный уличный автомобиль бренда. Под капотом MINI JCW GP размещён четырехцилиндровый двигатель TwinPower Turbo рабочим объёмом 2 л и максимальной мощностью 301 л. с. Мотор агрегатируется с коробкой «автомат», но, возможно, что авто будет доступно и с 6-позиционной «механикой».

Стоит отметить, что во время испытаний модель проехала трассу Нюрбургринг менее чем за 8 минут. Всего автопроизводитель планирует произвести 3 тыс. экземпляров JCW GP.

Напомним, по итогам сентября 2019 года в мире было реализовано 248 684 новые легковые машины компании BMW. Это на 4,6% больше, чем за этот же период в прошлом году.

Читайте также: В России появится обновлённый MINI John Cooper Works