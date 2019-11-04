Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Агентство по противоракетной обороне США (MDA) заключило контракты на $20 млн с компаниями Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris на разработку космических датчиков, способных отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Издание отмечает, что в рамках программы космического датчика гиперзвукового и баллистического слежения (HBTSS) MDA отобрало всего четыре компании из двенадцати. В соответствии с контрактом каждая из них должна спроектировать полезную нагрузку опытного датчика к 31 октября 2020 года.

Напомним, программа HBTSS реализуется в рамках стратегического направления США по защите от усовершенствованного гиперзвукового оружия «скользящей» траектории, разработанного Китаем и Россией. На данный момент, Соединенные штаты располагают лишь сетью наземных, воздушных и морских радаров и перехватчиков, которые могут защитить страну от баллистических ракет, таких, которые, например, состоят на вооружении Северной Кореи и Ирана.

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