Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman состыкован с модулем Unity Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Экипаж МКС успешно завершил стыковку грузового корабля с американским сегментом станции с помощью манипулятора Candarm2. В настоящее время с МКС состыковано четыре корабля — грузовой российский корабль «Прогресс МС-12», а также два пилотируемых корабля — «Союз МС-12» и «Союз МС-15».

Корабль Cygnus, доставивший на МКС 3 700 кг полезной нагрузки, будет отстыкован от орбитальной станции в январе 2020 года, после чего сгорит в верхних слоях атмосферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября корабль Cygnus был запущен со стартовой площадки NASA «Уоллопс». Этот запуск стал 12-м для компании Northrop Grumman в рамках программы NASA по снабжению МКС.

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