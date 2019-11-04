Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Американские компании Apple и Valve заключили соглашение по совместной разработке гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, совместное устройство от Apple и разработчика компьютерных видеоигр Valve будет выпущено на рынок во второй половине 2020 года. Отмечается, что гарнитуры дополненной реальности от Apple и Valve будут собираться на линиях тайваньских предприятий Quanta Computer и Pegatron.

Отметим, ранее информация о том, что компания Apple работает над гарнитурой дополненной реальности появлялась и в других источниках. Например, в октябре обозреватель агентства Bloomberg рассказал, что Apple выпустит AR-очки в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты обнаружили в файлах iOS 13 данные, свидетельствующие о том, что Apple разрабатывает гарнитуру дополненной реальности, которая сможет использоваться со смартфонами iPhone.

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