Глазго, Великобритания, , 13:00 — REGNUM Полиция Шотландии начала тестировать беспилотные летательные аппараты со специальным программным обеспечением для поиска людей, пропавших в труднодоступных районах. Об этом сообщает BBC News.

Поисковая система стала результатом совместной работы специалистов корпорации Thales и учёных из Университета западной Шотландии. Применение новых беспилотников позволяет полицейским быстро обследовать район с предполагаемым местонахождением потерявшегося человека.

Данные с видеокамер летательных аппаратов обрабатываются в режиме реального времени с помощью специального программного обеспечения. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет по нескольким пикселям распознать на изображении человека, животное или транспортное средство. Также дроны оснащены тепловизорами, что делает их пригодными к использованию в условиях плохого освещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре немецкая компания Volocopter представила беспилотный летательный аппарат VoloDrone, способный перевозить грузы массой 200 кг на расстояние до 40 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Volocopter создала беспилотник грузоподъёмностью 200 кг