Пекин, , 12:07 — REGNUM Поставки смартфонов китайских производителей в третьем квартале снизились на 5,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт Digitimes Research.

Смартфон Xiaomi Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По оценкам Digitimes Research, в третьем квартале 2019 года производители смартфонов из Китая поставили в общей сложности около 180 млн устройств. Этот показатель на 2,5% меньше поставок в предыдущем квартале и на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Компания Huawei показала внушительный рост поставок на внутреннем рынке (около 65% в годовом исчислении), однако за пределами Китая продажи Huawei значительно упали. Такой рост поставок Huawei на внутреннем рынке привёл к сокращению поставок в Китае всех других крупных производителей — Xiaomi, Oppo и Vivo.

Аналитики прогнозируют, что поставки смартфонов китайских производителей продолжат снижаться и в четвёртом квартале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года рынок смартфонов вырос впервые за два года. Согласно отчёту Canalys, за этот период глобальные поставки выросли в годовом исчислении на 1%.

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