Москва, , 11:02 — REGNUM Сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М», который уточнит параметры гравитационного поля Земли, будет выведен на орбиту в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».

Планируется, что спутник «Блиц-М» будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителей «Рокот». Старт будет осуществлен с космодрома «Плесецк» 25 декабря.

Аппарат «Блиц-М» создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», которая входит в структуру «Роскосмоса».

Данный аппарат предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников. Также он будет задействован в калибровке измерительных радиотехнических систем на орбите. Кроме того, «Блиц-М» будет использован для определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, а также координатной поддержки научных экспериментов.

Напомним, чтто в сентяре 2009 года на орбит был выведен сферический стеклянный спутник «Блиц». Он исправно работал до января 2013 года, когда «Блиц» столкнулся с обломками китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Эти обломки образовались в 2007 году в результатет испытания Китаем противоспутникового оружия.