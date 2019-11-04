Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Американская компания Microsoft начала тестирование единого сервиса для Android-устройств со всеми приложениями пакета Microsoft Office. Об этом сообщает MSPoweruser.

Microsoft (сс) Mike Mozart

Офисное приложение для открытого бета-тестирования было добавлено в магазин Google Play. Компания отключила возможность загрузки приложения после того, как набрала требуемое количество тестеров.

Новое приложение от Microsoft объединит все популярные инструменты офисного пакета, такие как Word, Excel и PowerPoint. Приложение позволит создавать и редактировать документы, сохраняя их на Android-устройстве или в облаке. Также в приложении поддерживается возможность одновременной работы нескольких пользователей над одним документом.

Дата выхода стабильной версии приложения не объявлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 количество подписчиков пакета веб-сервисов Microsoft Office 365 превысило 214 млн человек.