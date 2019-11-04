Сеул, , 10:23 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung закрывает подразделение, занимающееся разработкой и модификацией ядер для микропроцессоров. Об этом сообщает Wccftech.

В разработке микропроцессоров, таких как линейка систем на кристалле (SoC) Exynos, участвовал научно-исследовательский центр Samsung в Техасе. 290 сотрудников этого центра получили уведомление об увольнении с 31 декабря 2019 года.

В Samsung рассказали, что это решение было принято для повышения конкурентоспособности продуктов компании. В дальнейшем южнокорейский производитель планирует использовать лицензионные ядра британского разработчика архитектуры микропроцессоров ARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в ARM заявили, что санкции США не помешают продолжению сотрудничества с китайской компанией Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei