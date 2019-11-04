Пекин, , 09:42 — REGNUM Посадочная платформа и луноход автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-4» перешли в спящий режим 4 ноября. Об этом сообщает China Daily.

Китайская станция, совершившая посадку на обратную сторону Луны в январе 2019 года, прекращает активность на время лунной ночи из-за недостатка солнечной энергии. Эта лунная ночь стала уже 11-й для «Чанъэ-4».

Предыдущий период активности межпланетной станции, состоящей из посадочной платформы и лунохода «Юйту-2», начался 22 октября. К 4 ноября 140-килограммовый луноход продвинулся на расстояние около 318 метров. «Чанъэ-4» занимается забором и следованием образцов лунного грунта, а также экспериментами в сфере космической связи. Станция продолжит работу после окончания лунной ночи, равной 354 земным часам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре руководитель лунной программы Китая Е Пэйцзянь заявил, что запуск автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» к Луне запланирован на 2020 год.

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