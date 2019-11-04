Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple предупреждает пользователей гаджетов, что устройства, которые были произведены до 2012 года могут работать некорректно. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте компании 3 ноября.

В компании рассказали, что те гаджеты Apple, которые были произведены в 2012 году и ранее необходимо обновить для корректной работы сервисов геолокации и синхронизации данных. необходимость обновления системы возникла из-за того, что ещё 6 преля 2019 года был произведен перенос времени системой GPS.

Проблемы затрагивают владельцев устройств iPhone 4S и 5, iPad второго, третьего и четвертого поколений, а также первой модели версии «мини». Однако обновления не требуются для тех устройств Apple, которые не содержат сотовый модуль.

Уточняется, что владельцы iPhone 5 не смогут обновить его «по воздуху», загрузив обновления через беспроводную сеть. Владельцам этих гаджетов придется подключать их к компьютеру и пользоваться программой iTunes или встроенным программным обеспечением для установки обновлений.

Если обновления не установить, то на данных гаджетах нельзя будет пользоваться магазином приложений App Store, сервисами синхронизации iCloud, а также электронной почтой и веб-браузером. Также гаджеты будут некорректно отображать дату и время.