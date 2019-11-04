Хоторн, США, , 07:24 — REGNUM Частная американская компания SpaceX успешно завершила испытание модернизированной парашютной системы для пилотируемого корабля Crew Dragon. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Twitter.

Это испытание стало уже 13-м в серии тестов, начавшейся после переработки парашютной системы. Характерной особенностью последнего теста стала отработка посадки в условиях отказа одного из четырёх главных парашютов. Испытания показали, что капсула может благополучно совершить посадку на трёх раскрывшихся парашютах.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает корабль Crew Dragon в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA. Весной 2019 года корабль Crew Dragon совершил испытательный полёт к Международной космической станции в автоматическом режиме. Выявленные проблемы с парашютной системой стали одной из причин задержки следующего этапа испытаний — пилотируемого полёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что первый запуск корабля Crew Dragon к МКС с экипажем запланирован на первый квартал 2020 года.

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