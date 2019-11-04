Москва, , 06:54 — REGNUM Система видеораспознавания лиц позволила раскрыть более 3 тыс преступлений в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Москвы.

«На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью неё в столице было раскрыто 3249 преступлений», — говорится в сообщении.

Проект проводится в рамках правоохранительного сегмента программного комплекса «Безопасный город». Система показала высокую эффективность открыв новые возможности для розыска и задержания подозреваемых в преступлениях.

«Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать», — сообщили в ГУ МВД Москвы.

Напомним, 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система видеораспознавания лиц показала высокую эффективность «в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов».

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