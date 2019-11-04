Москва, 4 ноября 2019, 06:54 — REGNUM Система видеораспознавания лиц позволила раскрыть более 3 тыс преступлений в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Москвы.
Проект проводится в рамках правоохранительного сегмента программного комплекса «Безопасный город». Система показала высокую эффективность открыв новые возможности для розыска и задержания подозреваемых в преступлениях.
Напомним, 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система видеораспознавания лиц показала высокую эффективность «в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов».
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