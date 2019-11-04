Москва, 4 ноября 2019, 02:55 — REGNUM Проблемы переноса времени GPS могут привести к сбоям работы на iPhone 5, iPhone 4, iPad mini и iPad 2. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Apple.
В случае отсутствия актуальных обновлений iPhone 5 пользователи могут потерять доступ к магазину App Store и облачному сервису iCloud, а также электронной почте и браузеру.
Для того, чтобы избежать сбоев работы компания рекомендует установить iOS 10.3.4 или iOS
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