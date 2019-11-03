Пекин, , 16:20 — REGNUM Смартфон Redmi 30K от китайской компании Xiaomi будет стоить около $500, что сделает его самым недорогим смартфоном с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) к моменту выхода на рынок. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, смартфон Redmi 30K будет оснащён 5G-модемом от компании MediaTek. Однокристальная система (SoC) также будет от этой тайваньской компании, что позволит Xiaomi выпустить смартфон по цене ниже, чем схожие модели на SoC от американского поставщика Qualcomm.

Ожидается, что при запуске продаж в первом квартале 2020 года цена на модели Redmi 30K не будет превышать 500$.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в китайской компании Oppo заявили, что будут оснащать 5G-модемами все смартфоны дороже $420, которые будут представлены в 2020 году.

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