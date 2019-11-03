Нью-Дели, , 15:08 — REGNUM Индийское правительственное ведомство подтвердило, что в сентябре сеть одной из атомных электростанций корпорации Nuclear Power of India Ltd. подверглась кибератаке. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Впервые об этом инциденте заявил специалист по кибербезопасности Пухраджа Сингха, который в сентябре рассказал о возможной кибератаке на АЭС «Куданкулам», расположенную на юге индейского штата Тамилнад.

В недавнем отчёте Департамент по ядерной энергии Индии подтвердил факт кибератаки на компьютерную сеть АЭС. В сообщении говорится, что вредоносное программное обеспечение поразило сеть, используемую в административных целях. Специалистам по кибербезопасности удалось изолировать вредоносное программное обеспечение, защитив основные системы станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Россия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики. Также была достигнута договорённость о совместном строительстве современных АЭС в Индии. Предполагается, что в следующие 20 лет в этой стране будет построено более 20 атомных энергоблоков.

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