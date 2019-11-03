Тайбэй, , 15:03 — REGNUM Глобальные поставки ноутбуков выросли почти на 2% в третьем квартале 2019 года, однако к концу года они сократятся на 1,8%. Об этом свидетельствует отчёт Digitimes Research.

Ноутбук HP Aaron Yoo

Рост поставок ноутбуков объясняется высоким спросом со стороны корпоративного сектора — крупные компании стараются сформировать дополнительные запасы техники до декабря, когда в США вступят в силу повышенные тарифы на импорт ноутбуков из Китая. Также третий квартал стал последним периодом производства ноутбуков компании Huawei, не затронутым американскими санкциями.

В Digitimes Research ожидают, что в последнем квартале 2019 года поставки ноутбуков сократятся на 1,8% в квартальном исчислении. Прогнозируется, что к концу года лидерство на рынке сохранит американская компания Hewlett-Packard (HP), второе место по поставкам займёт китайский производитель Lenovo, третье — ещё одна компания из США — Dell.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре исследовательская компания Gartner представила отчёт, согласно которому глобальные поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2019 года выросли на 1,1% в годовом исчислении.

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