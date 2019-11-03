Москва, , 13:41 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» с космодрома Плецеск перенесён на 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, предстоящий запуск будет проводиться с недавно модернизированного стартового комплекса на космодроме Плесецк. Ранее запуск был запланирован на 2 декабря.

Отмечается, что новый спутник системы ГЛОНАСС заменит в составе орбитальной группировки аппарат «Глонасс-М» с номером 742, который перестал функционировать в августе.

Согласно данным Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения, по состоянию на 3 ноября в состав группировки ГЛОНАСС входит 27 космических аппаратов. 23 спутника используются по целевому назначению, два аппарата временно выведены на техобслуживание, один спутник выведен в орбитальный резерв, ещё один — проходит этап лётных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что декабрьский запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» станет первым для стартового стола № 3 на 43 площадке космодрома Плесецк с 2002 года.

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