Пекин, , 12:12 — REGNUM Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» с космодрома Тайюань 3 ноября. Об этом сообщает прес-сслужба CNSA.

Ракета-носитель «Чанчжэн-4B» вывела на околоземную орбиту полезную нагрузку из четырёх космических аппаратов, включая экспериментальный спутник Судана и спутник китайской системы дистанционного зондирования земли Gaofen-7. Отмечается, что запуск стал 316-м для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Данные со спутника Gaofen-7 будут использоваться китайскими министерствами природных ресурсов, жилищного строительства и городского развития, а также национальным бюро статистики. В CNSA подчеркнули, что Gaofen-7 стал первым китайским спутником гражданского назначения, способным осуществлять спутниковое 3D-картографирование в масштабе 1 к 10 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в порт Цинлань города Вэньчан была доставлена сверхтяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использоваться для третьего запуска РН этого класса.

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